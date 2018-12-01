غدًا.. رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا

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الزمالك

رئيس الزمالك

يعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا غدًا، الأحد، في تمام التاسعة والنصف صباحا بمجلس الدولة بالدقي على هامش نظر دعوى حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.

وتابع الموقع الرسمي للزمالك في بيانه الصحفي: «إن المؤتمر الصحفي يأتي على هامش الحكم المنتظر في القضية المرفوعة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لحل مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية غدًا».

يذكر أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة قررت حجز نظر 4 طعون أقامها  الزمالك على القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بوقف نقل جميع المنافسات الرياضية خارج ملاعب النادي، ومنع رئيس النادي من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها لجلسة 2 ديسمبر المقبل واختصمت الطعون وزير الشباب والرياضة بصفته، وذكرت أنه طبقا للقوانين الخاصة بالرياضة المصرية، فاللجنة الأولمبية المصرية دون لائحة خاصة، كما أنها لم تقم بإعداد لائحة لها قبل يوم 31 – 8 – 2017، وهو ما يعني أن كل القرارات الخاصة بها باطلة طبقا للقانون وأشارت الطعون الخاصة بالزمالك إلى أن ما حدث من اللجنة الأولمبية المصرية بالذهاب إلى الأولمبية الدولية في سويسرا، يعد بمثابة استقواء بمنظمة أجنبية على ناد مصري.


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