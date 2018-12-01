الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بتروجت

01 ديسمبر 2018 - 07:16 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على نظيره بتروجت، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينها حاليًا، على ملعب السويس، ضمن مؤجلات الدوري العام.

بداية نشطة من جانب بتروجت الذى ضغط وكاد يُهدد مرمى شريف إكرامي لكن كريم نيديفد أنقذ الموقف، بعدها عاد الاهلي للمباراة ونشط بشكل واضح ونجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثامنة بعدما إستغل "دربكة" لدفاع بتروجت وسجل هدف أهلاوي.

ازدادت المباراة سخونة وكاد ناصر ماهر يُسجل هدف ثاني للأهلي بعدما أرتدت كرة خطرة له في الدقيقة 18 لكن على فرج حارس الفريق البترولي أنقذ الموقف ببراعة.

واصل بتروجت ضغطه المتواصل على الاهلي وألغى محمود البنا حمم المباراة هدف لبتروجت سجله فييرا في الدقيقة 28 بداعي التسلل.

هدأ أداء الفريقين وشارك محمد سالم بدلاً من فييرا بسبب إصابة الأخير وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول نشاط من الفريقين وتعرض حسام عاشور لإصابة قوية في الكاحل قبل أن يسقط شريف إكرامي للإصابة وتلقي العلاج في الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وشارك عمرو السولية بدلاً من عاشور وانتهى الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.