تفاصيل القبض على مسئول بـ«الرقابة على الصادرات»

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الصادرات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسئول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات في الإسكندرية، لاتهامه بالاستيلاء على عينات خاصة بالرسائل الواردة إلى البلاد والمخزنة بمخزن الهيئة، حيث قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحر قيام «سهيل م. ع.» 54 سنة، رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومقيم بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء دون وجه حق على كميات كبيرة من العينات الخاصة بالرسائل الواردة للبلاد المتواجدة بمخزن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك عقب فحصها معملياً، ولم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال المدة القانونية، وذلك دون تسليمها للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها قانونياً.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من العينات مختلفة الأنواع محملة على إحدى السيارات قيادة شخص «محدد»، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 


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