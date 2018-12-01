  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:28 م
بحث متقدم
«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

كتابة الأسعار على السلع.. هل يوقف جشع التجار؟

محرر المصريون مع الشهود

حكاية أمين شرطة.. "قتل والده وجلس بجوار جثته يعاتبه"

جواز سفر (أرشيفية)

جواز سفر عربي الأول عالميًا

الكرة الذهبية

عاجل.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

كاس الامم الافريقية

نائب: لهذه الأسباب.. مصر مؤهلة لاستضافة أمم أفريقيا 2019

بوش (الأب)

لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

أول قداس للمسيحيين في العاصمة السعودية الرياض

إقامة أول قداس للمسيحيين في السعودية

ضحية السعودية

أسرة الشاب المقتول بالسعودية: «كنا مستنيين يرجع عشان نجوزه»

بنزين

موعد إلغاء بنزين 80

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

مانشستر سيتي يتخطى بورنموث بثلاثية

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ديربي مانشستر.. السيتي يهزم اليونايتد بثلاثية

#

مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

#

الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي لصدارة "البريمرليج"

#

شاهد.. ماذا فعل رياض محرز مع طفل إندونيسي؟

مانشستر سيتي

المصريون

بورنموث

فاز مانشستر سيتي على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14من الدوري الإنجليزي.

افتتح السيتي التسجيل عبر برناردو سيلفا في الدقيقة 16، ثم عادل ويلسون النتيجة لصالح بورنموث في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجاببي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أضاف رحيم سترلينج ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 57، ثم  سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث لمان سيتي في الدقيقة 79.

رفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 38 في المركز الأول، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 20 في المركز التاسع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشيخ» يقود الأهلي للفوز على بتروجت
» البيت الأبيض: ترامب يشارك بمراسم جنازة بوش الأب
» تشييع جنازة " البغدادي " قتيل السعودية بمسقط رأسه
» صيانة 117 مخر سيل على مستوى الجمهورية
» حبس مأذون اقتحم مدرسة نجله بـ«طبنجة»
» تفاصيل القبض على مسئول بـ«الرقابة على الصادرات»
» "أبوالغيط" يشيد بالقرارات الأممية تجاه فلسطين
» مصر دولة مستوردة للكلاب
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بتروجت
» انفجار خط غاز ببترول أسيوط وإصابة 4 أشخاص
» «بوتين» لـ«أردوغان»: تركيا أثبتت استقلالية سياستها الخارجية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

نعم - 13 %
لا - 81 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:529

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري