مانشستر سيتي يتخطى بورنموث بثلاثية

01 ديسمبر 2018 - 07:36 م

فاز مانشستر سيتي على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14من الدوري الإنجليزي.

افتتح السيتي التسجيل عبر برناردو سيلفا في الدقيقة 16، ثم عادل ويلسون النتيجة لصالح بورنموث في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجاببي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أضاف رحيم سترلينج ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 57، ثم سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث لمان سيتي في الدقيقة 79.

رفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 38 في المركز الأول، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 20 في المركز التاسع.