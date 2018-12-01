مدافع إيفرتون: لست قلقًا من مواجهة محمد صلاح

01 ديسمبر 2018 - 09:01 م

قال الفرنسي لوكاس ديني، مدافع إيفرتون الإنجليزي، أنه ليس قلقًا من مواجهة النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وصرح «ديني»: «أعرف محمد صلاح لأنني لعبت معه في روما، إنه لاعب وشخص جيد جدا، لكنني ألعب كرة القدم لمواجهة نجوم كبار مثل ليونيل ميسي ونيمار».

وأكد المدافع الفرنسي: «جئت إلى إنجلترا للعب ضد أفضل المهاجمين لأن أفضل كرة قدم بالنسبة لي هي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعندما تلعب في المباريات الكبيرة ، يكون الأمر جيدًا بالنسبة لك كلاعب».

وواصل: «ألعب كل مباراة على نفس المستوى، أنا أحد المدافعين ونلعب بشكل جماعي، نحن نعمل معًا ولا يعود الأمر إلى لاعب واحد أو لاعبين اثنين».

وأردف: «ليفربول يلعب جيدا الآن، لكننا نلعب بشكل جيد أيضا، لدينا عقلية جيدة ونعمل بجد كل أسبوع، أعتقد أنه يمكننا تغيير شيء ما، لدينا العقلية للفوز في كل مباراة».

يذكر أن المدافع الفرنسي "ديني" سبق وزامل محمد صلاح في روما خلال موسم 2015-2016.