داعية سعودي يهاجم «الإخوان»: أول من اخترعت التفجيرات

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تشن جماعة "الإخوان المسلمين"، واذرعها الإعلامية في الخارج هجومًا ضاريًا على السعودية خلال الآونة الأخيرة، فبعد أن تبنت موقفًا حذرًا في البداية تجاه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية بتركيا، قادت عقب التطورات التي شهدتها القضية موجة هجوم حادة ضد القيادة السعودية على الرغم من صدور تصريحات رسمية تؤكد محاسبة القتلة داخل المملكة.
ورد الداعية السعودي، الشيخ محمد بن محمد صغير عكور بشن هجوم مضاد على جماعة "الإخوان"، واصفًا إياها بـ "الجماعة المضللة، وأنها أول من اخترعت التفجيرات والفكر الإرهابي".
وقال إن "عناصر الجماعة يتقربون لما ينفع أمورهم، لأنهم يمثلون جماعة تسعى للمصلحة الخاصة فقط"، مضيفًا: "الاغتيالات السياسية أمر ثابت عندها، بحجة الجهاد منذ بداية تأسيسها على يد حسن البنا".
وأكد عكور في مقطع فيديو، إن "الإخوان هي أول من اخترعت التفجيرات، لقتل رجال الأمن والزعماء، وعناصرها يغررون بالشباب من أجل تنفيذ العمليات الانتحارية والتي يسمونها بأنها عملية استشهادية، ويغررون بهم بالوعود الكاذبة والحور العين وغيرها من الزعم الكاذب".
وحذر الداعية السعودي من الدعاة التابعين للإخوان، قائلاً: "إنهم مجموعة من الدعاة الضالين، لأنهم يقدمون أنفسهم على أنهم مصلحون ومجاهدين بينما هم في الحقيقة مجموعة من المنافقين للدول التى تدعم الإخوان فقط".
من جانبه، قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "هجوم الداعية السعودي على الإخوان جاء في ظل الحملة الشرسة التي يشنها إعلام الجماعة في الخارج، مثل قنوات "مكملين" و"الشرق"، وحليفتهما قناة "الجزيرة" على القيادة السعودية منذ نحو شهرين في ضوء قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بتركيا".
وأضاف لـ "المصريون"، أنه "على الرغم إعلان القيادة السعودية عن محاسبة قتلة خاشقجي وخضوعهم للتحقيق، إلا أن قنوات الإخوان لا تزال تهاجمها بطريقة شرسة وتنتقدها في كل المحافل".
وأشار عيد إلى أن "الإخوان ليست حريصة على وجود علاقة جيدة مع السعودية بعد الإعلان السعودي مرارًا عن أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية هدف التدمير والتخريب".
وعلق على تصريحات الداعية السعودي بأن الجماعة هي من اخترعت التفجيرات للتخلص من معارضيها، قائلاً إن ذلك "يعود إلى ما نسب للإخوان في الماضي من عملية تفجيرية في اليمن وسوريا ومصر علي وجه الخصوص، حيث نسب للجماعة محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعض القضاة في خمسينيات القرن الماضي ، وفي العصر الحديث نسب لجماعة الإخوان مسئوليتها عن العديد من أعمال العنف في مصر بعد ثورة 30يونيو 2013".
وأوضح أن "معظم الجماعات المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وأن فكرة الخلافة الإسلامية كانت هدفًا رئيسيًا من إقامة تنظيم الجماعة، كما أعلن مرارًا مؤسسها حسن البنا، وكل التنظيمات المتطرفة اشتقت فكرة الخلافة الإسلامية من فكره".


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