الصحة تكشف حقيقة نتائج فحوصات «فيروس سي» الملقاة على الأرض

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الصحة

فيس بوك

فيروس سي

أجرى الدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تحقيقًا فوريًا في واقعة العثور على مستندات خاصة بنتائج فحوصات فيروس سي، والتي تداولها مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت.

وقال «أبوسليمان» في بيان رسمي للمديرية، مساء السبت، إن «المخلفات الموضحة بالصورة هي نفايات عادية غير خطرة وطبقا لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية يتم التخلص منها داخل أكياس القمامة السوداء ولا تعتبر نفايات خطرة والتى يتم التخلص منها في أكياس قمامة حمراء»، مشيرًا إلى أن «النفايات الموجودة بالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هي الغلاف الورقى الخارجى الخاص بكواشف الحملة والذي يتم التخلص منه في الأكياس السوداء حيث أنه نفايات عادية ثم يتم وضعه في صناديق القمامة المخصصة لذلك والتابعة لنهضة مصر ولا يمثل وجودة أي خطورة على صحة المواطنين».

وأوضح أن «النفايات الخطرة والتى تتضمن الشكاكات والكواشف المستخدمة يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة حيث يتم تجمعها يومياً بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لمديرية الصحة ثم يتم إرسالها لشركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك»، لافتًا إلى أنه «من الممكن أن يكون بعض الأشخاص عبث بالأكياس السوداء والموجودة مع النفايات العادية وتركها بجانب صندوق القمامة العادية».


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