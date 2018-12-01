ترامب يطلب لقاء بوتين

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد أن يجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأن يجد طريقة لدفع العلاقات مع روسيا.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "سي إن إن": أعلن الرئيس أنه يريد اللقاء. وهو يريد التحدث مع الرئيس بوتين. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاجها لإيجاد طريقة للمضي قدمًا. وأن ترامب يحاول إيجاد طريقة لدفع (العلاقات) مع روسيا".

ووفقا لـ "بومبيو" فإن الولايات المتحدة وروسيا كان لهما أن يحققا بعض التقدم، ولكن الوضع في مضيق كيرتش حال دون ذلك.

وأعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين في وقت سابق، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تبادلا التحيات، ولكن لم تكن لديهما إمكانية للتواصل خلال قمة العشرين.

وكان من المقرر أن يعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين بوتين وترامب اليوم على هامش قمة العشرين، ولكن أعلنت الإدارة الأمريكية يوم الخميس عن إلغاء اللقاء بسبب حادث احتجاز البحرية الروسية لـ 3 سفن أوكرانية دخلت المياه الروسية بصورة غير شرعية في مضيق كيرتش.



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