لهذا السبب.. احتجاجات فرنسا ستضر بمصر

01 ديسمبر 2018 - 09:10 م

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على المظاهرات العنيفة في فرنسا عقب رفع أسعار المحروقات بنسبة 25%، قائلًا: "حدوث أي قلائل في أوروبا أمر مزعج لمصر، خاصة أن أوروبا الشريك الأول لمصر في المجال لاقتصادي وأي مشاكل به ستضر بمصر، متمنيًا انتهاء هذه "الفورة" على وجه السرعة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن أوروبا قارة ستنقرض ما لم تكن هناك هجرة إليها، خاصة أن المدارس تغلق في هذه الدول لعدم وجود سكان، وبعض المدارس عدد المدرسين بها أكثر من الطلاب.

وأضاف أن نسبة البطالة في بعض الدول الأوربية تماثل نسبة الوجود الأجنبي، والبعض يتصور أنه بإخراج الأجانب سيوفر فرص العمل، ويتناسى أن الأجانب يقبلون بفرص عمل بأجر لن يقبله الفرنسيين.

وتابع أن قيام الحكومة الفرنسية برفع أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر، لأن الأسعار العالمية تميل خلال الفترة الحالية إلى الانخفاض.