حازم إمام مهاجمًا «عبد الحفيظ»: «خليك في الأهلي»

01 ديسمبر 2018 - 09:13 م

انتقد حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمحلل بقناة «أون سبورت»، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد هجومه على لجنة الحكام، عقب انتهاء مواجهة فريقه لبتروجت، في بطولة الدوري العام.

وأكد الثنائي أن عبد الحفيظ خرج عن الإطار الصحيح وكان من باب أولى أن يتحدث عن فريقه الأهلى، بدلاً من الحديث عن المنافسين، خاصة وأن مثل تلك التصريحات من شأنها زيادة حدة التعصب بين الجماهير.

وكان سيد عبد الحفيظ قد طالب اتحاد الكرة بالاستعانة بحكم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية، مؤكداً أنها المباراة الوحيدة للزمالك التي لم تشهد احتساب ضربات جزاء للفريق الأبيض، مبدياً اندهاشه من عدم اسناد لجنة الحكام مباريات الزمالك للحكام الكبار أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري سيتم إسنادها لواحد من الثنائي محمد معروف أو محمد الصباحي».

وفاز الأهلى على بتروجت بهدف نظيف، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب السويس والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة.