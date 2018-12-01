مكرم محمد: لم يتم فرض أية قيود سياسية على اختلاف الآراء

01 ديسمبر 2018 - 09:17 م

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه لم يتم فرض أية قيود سياسية تتعلق باختلاف الآراء، "ولكن تحدثنا عن ضرورة العودة إلى أصول المهنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد علي،: "مطلبناش من الناس تأييد السيسي، ولكن طلبنا عدم نشر أي أخبار كاذبة أو خاطئة، على أنها خبر، والتأكد من صحة المعلومات، وعدم الخلط بين الرأي والخبر، ولم تتجاوز طلباتنا حتى الآن هذه البديهيات التي هي من أصول المهنة".

وأشار إلى أنه عقب ثورة يناير انتهت كل المعايير الإعلامية وغابت القوانين، وأصبحت الفوضى هي السائدة، وهذا أمر مرفوض لأنه لا يوجد مجتمعات تعيش بهذا النهج.

وتابع: "حدود النقد موجودة لا قيود على النقد الموضوعي، القيود تتعلق بمجافاة أصول المهنة"، كل صاحب رأي حر يستطيع بشجاعة أن يقول رأيه في أي من القضايا بكل شجاعة، والصحف المصرية مليئة بالأمثلة على ذلك.