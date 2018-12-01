» وفاة طفل اعتدى عليه والده بالضرب بسبب بكائه

01 ديسمبر 2018 - 09:17 م

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالتسبب فى مصرع ابنه البالغ من العمر 4 شهور بسبب بكائه المستمر، حيث نقله إلى المستشفى بعد إصابته إلا أنه فارق الحياة.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد نقل طفل يبلغ من العمر 4 شهور إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة ومفارقته الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن والده اعتدى عليه بالضرب بسبب كثرة بكائه مما أسفر عن إصابته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.