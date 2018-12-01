يوفنتوس يكتسح فيورنتينا بثلاثية

01 ديسمبر 2018 - 09:21 م

حقق فريق يوفنتوس فوزًا كاسحًا على فيورنتينا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

أحرز رودريجو بيتانكور لاعب يوفنتوس الهدف الأول في شباك فيورنتينا في الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثانى اللاعب جورجيو كيلليني بالدقيقة 69، وأحرز الهدف الثالث اللاعب كريستيانو رونالدو بالدقيقة 79 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس تصدره جدول الدوري برصيد 40 نقطة. فاز يوفنتوس بثلاثية دون رد على فيورنتينا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

أحرز رودريجو بيتانكور لاعب يوفنتوس الهدف الأول في شباك فيورنتينا في الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثانى اللاعب جورجيو كيلليني بالدقيقة 69، وأحرز الهدف الثالث اللاعب كريستيانو رونالدو بالدقيقة 79 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس تصدره جدول الدوري برصيد 40 نقطة.