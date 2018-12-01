برلماني يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة

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البرلمان

مواعيد

المحال العامة

أكد النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على أهمية تحديد مواعيد لغلق المحال العامة.

وقال "بدير" في بيان له اليوم، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ هذا القرار وتفعيله في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يستهدف المحافظة على الموارد المهدرة والإسراف فى استخدام الطاقة والكهرباء، بما ينعكس بالسلب على أجهزة الدولة.

وأضاف أنه ينبغى إعطاء الصلاحية لكل محافظة فى تحديد هذه المواعيد، وفقا لما يتناسب مع الأوضاع والعمل بها، بما يحافظ على قيمة الوقت والعمل، لافتا إلى أهمية سن تشريع ينظم هذه المسألة.


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