  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:08 م
بحث متقدم
أرشيفية

ماذا لو لم يحضر «مبارك» للشهادة في قضية «مرسي»؟

الدكتور سعد الدين الهلالي

«الأعلى للإعلام» يرد على المطالب بمنع «الهلالي» من الظهور الإعلامي

الاخوان

داعية سعودي يهاجم «الإخوان»: أول من اخترعت التفجيرات

تنفيذ ملاعب رياضية بقرى الوادي الجديد

نواب عن إزالة الملاعب بالمحافظات: البديل خطر

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

كتابة الأسعار على السلع.. هل يوقف جشع التجار؟

محرر المصريون مع الشهود

حكاية أمين شرطة.. "قتل والده وجلس بجوار جثته يعاتبه"

بوش (الأب)

لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

المشاجرة

إخلاء سبيل ضابط الشرطة في واقعة مشاجرة المقطم

أول قداس للمسيحيين في العاصمة السعودية الرياض

إقامة أول قداس للمسيحيين في السعودية

ترامب وبوتين

"حفل عشاء" ينهي الأزمة بين ترامب وبوتين

«الأعلى للإعلام» يرد على المطالب بمنع «الهلالي» من الظهور الإعلامي

آخر الأخبار

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

«الديهي»: «الصحة» تقوم بعمل جبار للقضاء على فيروس "سي"

#

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

#

«مرتضى» يتحدى قرار الأعلى للإعلام بهذه الحيلة

#

أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه

تونس

الميراث

الدكتور سعد الدين الهلالي

منعه من الظهور إعلاميًا

أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل لاسيما بعد تأييده قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة, ما أدى إلى مطالبات بمنعه من الظهور الإعلامي.

وتقدم المحامي والناشط الحقوقي، الهيثم هاشم سعد بإنذار وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمنع الهلالي، بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "mbc مصر"، من التحدث عن رأي الدين بشأن قرار تونس، حول قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث للبرلمان التونسي لإقراره رسميًا.

إذ اعتبره أنه "أتى بكلام لا يمت إلى العلم بصلة؛ على الرغم من كونه أستاذًا في جامعة الأزهر، ومعلمًا للفقه المقارن، منكرًا كونه معلومًا من الدين بالضرورة"، بحسب مقدم الإنذار.

واعتبر أن ما قام به "الهلالي "يترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري لإنكاره معلومًا ثابتًا من الدين بالضرورة، وفقًا لما جاء ببيان هيئة كبار العلماء".

وطالب سعد، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهلالي، بموجب القانون 180 لسنة 2018، واتخاذ قرار بمنع ظهوره في وسائل إعلامية؛ "لتكديره السلم الاجتماعي، وحضه على الكراهية، وفرض عقوبات على الوسيلة الإعلامية التي يظهر فيها".

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام, إن "المجلس لا يمكنه أن يتخذ قرارًا بمنع أي شخص من الظهور إعلاميًا إلا بعد اجتماعه ومناقشة القرار بهذا الشأن".

وأوضح, أن "المجلس لم تصله حتى الآن أي شكوى أو قرار بمنع الهلالي, من الظهور إعلاميًا على الفضائيات, إذ لم تتلق لجنة الرصد والشكاوي أي شكوى للمطالبة بمنعه".

من جانبه، قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام, إن "قرار منع الهلالي متروك للأزهر، باعتباره المرجعية الإسلامية, لأن ما صرح به متعلق بفتوى شرعية".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "المجلس لا يمكنه أن يأخذ قرارًا بمنع أحد من الظهور إلا بموافقة أعضاء المجلس جميعًا, أو بعد اللجوء لأخذ رأي الأزهر, أو المحكمة المختصة التي تبت في القضايا المقدمة ضد الهلالي والتي تقرر منعه أو لا".

وكان الهلالي، قال إن قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهيًا ولا يتعارض مع كلام الله.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن "الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم"، مؤكدًا أن "مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها".

وأشار إلى أن "الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته بمرور الوقت"، متابعًا: "سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «أردوغان» يلتقي «ترامب» على هامش قمة العشرين
» اتجاه لحل حركة "النهضة" بتونس
» وفاة طفل اعتدى عليه والده بالضرب بسبب بكائه
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا
» لعنة "السترات الصفراء" تمتد إلى هولندا
» الاحتلال يتدرب لاجتياح غزة بريًا
» «الشيخ» يقود الأهلي للفوز على بتروجت
» البيت الأبيض: ترامب يشارك بمراسم جنازة بوش الأب
» تشييع جنازة " البغدادي " قتيل السعودية بمسقط رأسه
» صيانة 117 مخر سيل على مستوى الجمهورية
» حبس مأذون اقتحم مدرسة نجله بـ«طبنجة»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري