  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:53 م
بحث متقدم
جون سكوت

العثور على قائد البحرية الأمريكية ميتا في البحرين

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف معلومة خطيرة عن الشعب الفرنسي

ماكرون وبن سلمان

ماكرون يكشف تفاصيل رسالته لـ"بن سلمان" بشأن خاشقجي

أرشيفية

ماذا لو لم يحضر «مبارك» للشهادة في قضية «مرسي»؟

الدكتور سعد الدين الهلالي

«الأعلى للإعلام» يرد على المطالب بمنع «الهلالي» من الظهور الإعلامي

الاخوان

داعية سعودي يهاجم «الإخوان»: أول من اخترعت التفجيرات

تنفيذ ملاعب رياضية بقرى الوادي الجديد

نواب عن إزالة الملاعب بالمحافظات: البديل خطر

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

كتابة الأسعار على السلع.. هل يوقف جشع التجار؟

محرر المصريون مع الشهود

حكاية أمين شرطة.. "قتل والده وجلس بجوار جثته يعاتبه"

بوش (الأب)

لماذا بكى الخليجيون لرحيل بوش "الأب"؟

اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد «الجماعة الإسلامية» و«الإخوان».. القط إذ يدافع عن «خناقة»" كما ننشر " أسرار رفض «الطيب» هدية«الشيخ زايد»"، كذلك "ماذا يفعل الأنبا «مرقس» فى السعودية؟".
وننشر أيضًا "ليلة بكى فيها «أحمد موسى»"، وكذلك "كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات!"، وأيضًا " مقترح بفرض ضريبة دخل 50% على الإعلاميين والفنانين".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ أخيرًا.. الكنائس القبطية تحسم ولاءها للعروبة
ـ بعد منع الدروس الخصوصية بها..الجمعيات الأهلية لـ«التضامن»: «اللى باعنا خسر دلعنا»
ـ مافيا الجراجات في مصر.. إنما للصبر حدود
ـ أسرة الشاب المقتول فى السعودية: «كنا مستنيين يرجع عشان نجوزه»
ـ قصة شرطى قتل والده.. وجلس بجوار جثته يعاتبه!
ـ «دير السلطان» بالقدس.. «إسفين إسرائيلى» لـ«تفخيخ» العلاقة بين مصر وإثيوبيا
ـ البرلمان يطرح المرشحين لـ«القومى لحقوق الإنسان»
ـ الحكومة تلمح إلى تصفية شركات «الحديد والصلب»
ـ «عازر» تتبرأ من تصدير الكلاب: «مجرد دردشة»
ـ «التنمر فى المدارس».. طلاب ومدرسون شركاء فى الجريمة
ـ «أفريكانو طلبة».. هنا أرض العقارب والثعابين
ـ مراكز التدريب الوهمية.. «النصب بشياكة»
ـ سيدات «الوفد» يعلن العصيان ويهجرن «بيت الأمة»
ـ انخفاض إقبال المصريين على أداء عمرة المولد
ـ الأهلى «حضيض».. والزمالك «سعيد»

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إقامة أول قداس للمسيحيين في السعودية
» «رويترز» تعتذر لولي العهد السعودي لهذا السبب
» أول تعليق لـ "النواب" على نتائج تحقيقات "ريجيني"
» زعماء قمة العشرين يتفقون على هذا الأمر الهام
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «أردوغان» يلتقي «ترامب» على هامش قمة العشرين
» اتجاه لحل حركة "النهضة" بتونس
» وفاة طفل اعتدى عليه والده بالضرب بسبب بكائه
» "حفل عشاء" ينهي الأزمة بين ترامب وبوتين
» إخلاء سبيل ضابط الشرطة في واقعة مشاجرة المقطم
» لعنة "السترات الصفراء" تمتد إلى هولندا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري