» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

01 ديسمبر 2018 - 10:00 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد «الجماعة الإسلامية» و«الإخوان».. القط إذ يدافع عن «خناقة»" كما ننشر " أسرار رفض «الطيب» هدية«الشيخ زايد»"، كذلك "ماذا يفعل الأنبا «مرقس» فى السعودية؟".



وننشر أيضًا "ليلة بكى فيها «أحمد موسى»"، وكذلك "كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات!"، وأيضًا " مقترح بفرض ضريبة دخل 50% على الإعلاميين والفنانين".



** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ







ـ أخيرًا.. الكنائس القبطية تحسم ولاءها للعروبة



ـ بعد منع الدروس الخصوصية بها..الجمعيات الأهلية لـ«التضامن»: «اللى باعنا خسر دلعنا»

ـ مافيا الجراجات في مصر.. إنما للصبر حدود

ـ أسرة الشاب المقتول فى السعودية: «كنا مستنيين يرجع عشان نجوزه»

ـ قصة شرطى قتل والده.. وجلس بجوار جثته يعاتبه!

ـ «دير السلطان» بالقدس.. «إسفين إسرائيلى» لـ«تفخيخ» العلاقة بين مصر وإثيوبيا

ـ البرلمان يطرح المرشحين لـ«القومى لحقوق الإنسان»

ـ الحكومة تلمح إلى تصفية شركات «الحديد والصلب»

ـ «عازر» تتبرأ من تصدير الكلاب: «مجرد دردشة»

ـ «التنمر فى المدارس».. طلاب ومدرسون شركاء فى الجريمة

ـ «أفريكانو طلبة».. هنا أرض العقارب والثعابين

ـ مراكز التدريب الوهمية.. «النصب بشياكة»

ـ سيدات «الوفد» يعلن العصيان ويهجرن «بيت الأمة»

ـ انخفاض إقبال المصريين على أداء عمرة المولد