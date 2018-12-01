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بوتين وميركل يبحثان التطورات في سوريا

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بوتين وميركل يناقشان الأوضاع في أوكرانيا
بوتين وميركل يناقشان الأوضاع في أوكرانيا

المصريون ووكالات

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا بشكل مفصل الأوضاع في سوريا، على هامش قمة العشرين المنعقدة في الأرجنتين.
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية إن بوتين وميركل في لقائهما السبت، تناولا بشكل مفصل التطورات في سوريا.
وأفاد أن الجانبين أكدا استمرارية العمل من أجل تكوين الللجنة الدستورية السورية، على ضوء القمة الرباعية التي عقدت في إسطنبول، ولقاءات أستانا.
وذكر أن الجانب الروسي متفائل بشكل حذر، بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية السورية مضيفا "العمل مستمر. لدينا أمل أن تتشكل اللجنة في أقرب وقت، وأن يتفق جميع الممثلين عليها"
واحتضنت إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة رباعية بين تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، حول إدلب السورية، ودعت لتشكيل اللجنة الدستورية وبداية عملها قبل نهاية العام الجاري.

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