» «أردوغان» يلتقي «ترامب» على هامش قمة العشرين

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التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة العشرين.
وعقد اللقاء المغلق في معرض "كوستا سالغيرو"، مقر القمة، واستمر 50 دقيقة.
وهذا هو اللقاء الثاني في إطار القمة، حيث تبادل الجانبان، الجمعة، أطراف الحديث لفترة وجيزة ضمن إحدى الجلسات.
ويواصل أردوغان سلسلة لقاءاته الثنائية على هامش القمة التي انطلقت الجمعة وتختتم أعمالها في وقت لاحق السبت.
وانطلقت أعمال القمة في بوينس آيرس، مساء الجمعة، وتنتهي في وقت لاحق السبت، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم. 

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