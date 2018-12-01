مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل بـ"البريمرليج"

01 ديسمبر 2018 - 10:30 م

سقط فريق مانشستر يونايتد، السبت، في فخ التعادل مع مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).



بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 22 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 38 نقطة.



بادر ساوثهامبتون بالتقدم بهدفين عن طريق الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونج والبرتغالي سيدريك سواريس في الدقيقتين 13 و20.



وردّ مانشستر يونايتد بهدفين عبر البلجيكي روميلو لوكاكو والإسباني أندير هيريرا في الدقيقتين 33 و39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

