» زعماء قمة العشرين يتفقون على هذا الأمر الهام

01 ديسمبر 2018 - 10:40 م

اتفق زعماء قمة العشرين على "ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية" وذلك في البيان الختامي للقمة التي أنهت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس، مساء السبت.



كما أكدوا، في بيانهم، تمسكهم بقواعد النظام الدولي، وأهمية تطبيق اتفاقية باريس للمناخ بحذافيرها رغم اعتراضات الولايات المتحدة.



وتطرقوا لمسائل متنوعة من قبيل التعاون من أجل المستقبل، والبنية التحتية للتنمية، واستراتيجية مستدامة للغذاء، والمساواة بين الجنسين.



وتكون البيان من 31 مادة، ركزت بشكل كبير على النظام الاقتصادي العالمي، وأهمية التأكد من الالتزام بقواعد النظام الدولي في هذا الصدد.



وأكد على ضرورة ألّا تتسبب قواعد التجارة الدولية في تعرض الدول لمواقف صعبة، وأشار إلى أن بعض الوظائف التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية لم تعد ناجعة ولابد من إصلاحها.



وشدد على أنه لا رجوع عن اتفاقية باريس للمناخ، وعلى أهمية تطبيقها بشكل كامل، ومكافحة التغير المناخي.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة مصرة على قرارها بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وأنها ستستخدم جميع مصادر الطاقة بأكثر الطرق كفاءة بشكل يحمي البيئة.

