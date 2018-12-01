» أول تعليق لـ "النواب" على نتائج تحقيقات "ريجيني"

01 ديسمبر 2018 - 11:00 م

عقب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، على قرارمجلس النواب الإيطالي بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري، قائلا: «العلاقات بين مصر وإيطاليا وطيدة وليست وليدة اليوم».



وأوضح «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن مصر حريصة أكثر من إيطالياعلى كشف هوية قاتل الطالب «ريجيني».

