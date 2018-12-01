» «رويترز» تعتذر لولي العهد السعودي لهذا السبب

01 ديسمبر 2018 - 11:16 م

اعتذرت وكالة «رويترز»، عن نشر تعليق على صورة تجمع ولي عهد السعودية الأمير محمد ابن سلمان ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي.



وكانت «رويترز» قد نشرت صورة يبدو فيها روتي يمد يده لمصافحة شخص ما، بينما يقف ابن سلمان، وقالت إن رئيس الوزراء الهولندي كان عازما على مصافحة الأمير السعودي، وهو ما اتضح أنه أمر خاطئ.



وأعادت الوكالة نشر الصورة، بحسب «سبونتيك الروسية»، مصحوبة بتصحيح لما ورد في كلام الصورة، وقالت: «نعتذر عن أي إزعاج.. روتي لم يكن يحيي ولي العهد السعودي، بل كل يومئ بينما هو يتحدث إلى شخص آخر وهو يسير».



وقالت في التعليق الجديد: «رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يومئ خلال حديثه مع شخص آخر بينما يسير متجاوزا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل التقاط الصورة الجماعية خلال مؤتمر مجموعة العشرين في بوينس آيريس في الأرجنتين».

