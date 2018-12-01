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مورينيو يكشف موقفه من رحيل "دى خيا" عن "الشياطين الحمر"

الرياضة

مورينيو يطلب التعاقد مع مدافع أتليتكو مدريد
مورينيو يطلب التعاقد مع مدافع أتليتكو مدريد

المصريون ووكالات

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أبدى المدرب البرتغالى لمانشستر يونايتد الإنجليزى جوزيه مورينيو ثقته فى أن الحارس الإسبانى دافيد دى خيا سيوقع عقدا جديدا مع «الشياطين الحمر».
ولطالما حامت الشكوك حول مستقبل الحارس الإسبانى مع يونايتد، الذى قام هذا الأسبوع بتفعيل البند الذى يسمح له بالإبقاء على خدمات ابن الثامنة والعشرين عاما حتى يونيو 2020.
وينتهى عقد دى خيا بنهاية الموسم الحالى، وفى حال لم يُفعل البند المتعلق بتمديده، كان فى إمكان الحارس الدولى الدخول فى مفاوضات مع الأندية الأخرى، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية التى تبدأ فى الأول يناير المقبل.
وأكد مورينيو بقاء دى خيا فى يونايتد، ومتفائلا بالتوصل إلى اتفاق بشأن استمراره، مشيرا إلى أنه من مستوى اللاعبين الذين يحتاج إليهم، يونايتد بحاجة إلى أفضل اللاعبين فى العالم. وانضم دى خيا إلى يونايتد فى يونيو 2011 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل نحو 18.9 مليون جنيه إسترلينى (نحو 1.24 مليون يورو).
وحل دى خيا بدل الهولندى ادوين فان در سار فى حماية عرين فريق «الشياطين الحمر»، وساهم فى إحرازه بطولة الدورى فى موسم 2012-2013، وهو اللقب الأخير فى سلسلة من 13 لقبا أحرزها يونايتد بقيادة المدرب الاسكتلندى السابق «السير» أليكس فيرغوسون. وخلافا للنجوم الكبار الآخرين الذين خيبوا الآمال فى الموسمين الأخيرين، على غرار الفرنسى بول بوغبا والتشيلى أليكسيس سانشيز أو حتى البلجيكى روميلو لوكاكو، قدم دى خيا أداء ثابتا بين الخشبات الثلاث لمرمى يونايتد، لكن اسمه عاد ليكون عنوانا لشائعات الانتقالات، وسط الحديث عن اهتمام عدد من الأندية بخدماته، بينها يوفنتوس الإيطالى الباحث عن خلف من العيار الثقيل جانلويجى بوفون الذى أنهى بختام الموسم الماضى مسيرته معه، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.
ويدرك دى خيا، الذى يتقاضى قرابة 200 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا (255 الف دولار)، أن ما يحصل عليه التشيلى سانشيز فى العقد الذى وقعه فى يناير حين انتقل من أرسنال، أكثر من ضعف ما يتقاضاه هو.
وفى ظل المستوى المتأرجح للفريق، والمشاكل الأخرى العديدة، وأبرزها بين مورينيو والإدارة بسبب ضعف النشاط فى سوق الانتقالات، سيفكر دى خيا على الأرجح مرتين قبل أن يقرر التوقيع على تمضية أفضل أعوام مسيرته مع النادى، لاسيما فى ظل التفاوت فى الأجور.

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