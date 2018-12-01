عمرو أديب يكشف معلومة خطيرة عن الشعب الفرنسي

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عمرو أديب
عمرو أديب

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن سعر لتر البنزين في فرنسا يبلغ 1.5 يورو، أي ما يعادل 30 جنيه مصري، وهذا سعره العالمي لديهم.
وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن "الحد الأدني للأجور في فرنسا مثل مصر، أي مايعادل 1200-1400 يورو، و15% من الشعب الفرنسي تحت خط الفقر".
وأشار "أديب" إلى أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة في دولة من العشرين الكبار في الاقتصاد وهي فرنسا، متوقعًا أن يتراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار رفع أسعار الوقود عقب عودته من الأرجنتين.


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