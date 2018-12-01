عمرو أديب يكشف معلومة خطيرة عن الشعب الفرنسي

01 ديسمبر 2018 - 11:21 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سعر لتر البنزين في فرنسا يبلغ 1.5 يورو، أي ما يعادل 30 جنيه مصري، وهذا سعره العالمي لديهم.



وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن "الحد الأدني للأجور في فرنسا مثل مصر، أي مايعادل 1200-1400 يورو، و15% من الشعب الفرنسي تحت خط الفقر".

