» مفاجأة صادمة عن أعداد حاملي "الإيدز" في مصر

01 ديسمبر 2018 - 11:30 م

كشف الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، عن أن أحدث التقارير الطبية تشير إلى عدد حاملي فيروس الإيدز على مستوى العالم يبلغ 36 مليون، ويوجد في مصر منهم 16 ألف حامل للفيروس.



وأضاف "مصباح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه يتوقع أن يكون عدد مرضى الإيدز في مصر أكبر من هذا العدد، نتيجة أن هناك مرضى لا يفصحون عن إصابتهم ويعالجون في الخارج.



ولفت إلى أن هناك أطباء يرفضون الكشف على مرضى الإيدز، على الرغم من أن الايدز أصبح سهل العلاج، منوها بأن المريض الذي يشفى من الإيدز عليه استخدام الواقي الذكري، كما يمكنهم الانجاب.

وأشار "مصباح" إلى أن الأبحاث الطبية أثبتت مؤخرًا أنه يمكن عند السيطرة على المرض نهائيًا تتم العلاقة الزوجية بدون الواقي الذكري.

