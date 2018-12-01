"الغيطي" يدافع عن رانيا يوسف بهذا التصريح المثير

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"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

أعرب الإعلامي محمد الغيطي، عن استنكاره الشديد للهجوم المبالغ فيه على الفنانة رانيا يوسف، وتصدرها ترند على مواقع التواصل لليوم الثالث على التوالي، بسبب فستانها المثيرة في مهرجان القاهرة السينمائي، وأصبحت من أهم 5 أشياء يبحث عنها العالم العربي على جوجل، قائلًا: "إحنا شعوب بنبحث عن الفضائح، وهذه الفضائح يتم استخدامها لإلهاء الشعوب".
وأوضح "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت: "إحنا شعوب جاهلة ولا نقرأ، المواطن الإسرائيلي يقرأ 24 كتاب سنويًا، فالشعوب التى تقرأ شعوب متقدمة، بينما نحن شعوب متخلفة لا نقرأ، شاطرين في النميمة والبحث عن الفضائح والمواقع الإباحية".
وأكد "الغيطي" أن ما حدث مع رانيا يوسف هو صناعة للفضيحة، وهناك بعض الفنانات صنعة شهرتهم الفضيحة، مؤكدًا أن رانيا يوسف أخطأت، وأصدرت بيان اليوم اعترفت فيه بخطأها، متوجهًا بالشكر لها على ذلك.


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