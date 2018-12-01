"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

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عمرو أديب
عمرو أديب

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن شوارع باريس تحولت لساحة معركة، مشددًا على أن ما يحدث بباريس الآن لا يمكن تصديقه.
وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن المتظاهرين أشعلوا النيران في أكثر من 30 سيارة، وتم القبض على 200 مواطن فرنسي، وهناك أكثر من 100 مصاب بينهم 15 من قوات الأمن، لافتًا إلى أنه لاول مرة تبدأ الحكومة الفرنسية في إطلاق ألفاظ على المتظاهرين منها المخربين، والمندسين، متسائلًا: "فين حق التظاهر، مش دول ناس سلميين نازلين يعبروا عن نفسهم، فرنسا النهاردة فهمت الدرس اللى إحنا فهمناه من 10 سنين، أن هناك عدد من المخربين اندسوا بين المتظاهرين، وسيطرة جماعات القمصان الصفراء على شوارع هامة في باريس".
وأضاف "أديب" أن احداث العنف لم تكن في باريس فقط، وإنما في فرنسا بأكملها، مشددًا على أن هناك 75 ألف متظاهر كانوا بشوارع فرنسا اليوم بينهما 7 آلاف في باريس، مضيفًا ساخرًا من تغريدات البرادعي حول المتظاهرين في الإخوان، قائلًا: "هل مايحدث في فرنسا له علاقة بالظلم، وعدم إحتواء الإخوان في المجتمع".
وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية فرضت ضرائب بيئة على السولار والبنزين، وتسبب ذلك في انتفاض الفرنسيين، معلقًا: "الناس في فرنسا هجت"، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون، أدلى بتصريحات من الأرجنتين، اكد خلالها أنه سيحاسب المخربين.


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