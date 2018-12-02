تصريح صادم لـ"سما المصري" على فستان رانيا يوسف

02 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

علقت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري، على واقعة فستان الفنانة رانيا يوسف، بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "كل واحد حر في لبسه، بس رانيا أفورت في الفستان دا، دي مش طالعة على بحر دا مهرجان"، لافتة إلى أنها عندما ترتدي المايو يكون كامل ولا يظهر ما أظهره فستان رانيا يوسف، معقبة: "لو أنا مكان رانيا يوسف كان البوكس أخدني من قدام المهرجان، في ناس واقفالي على الوحدة، وأنا بالنسبة لفستان رانيا كنت محجبة في المهرجان".

وأضافت "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت، إحنا عندنا عادات وتقاليد، ولايصح أن نقلد الفنانات العالمية فيما يرتدوه، مضيفة: "أنا روحت السنة دي لابسة توب كيلوباترا، ومسلمتش منهم برضو، ومش عارفة ألبس إيه".

