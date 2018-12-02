باريس تقرر إغلاق قوس النصر الأحد

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احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

المصريون ووكالات

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قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق «قوس النصر»، الأحد، أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد، حسب قناة «الحدث العربية» دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب في العاصمة باريس وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء في مواجهات اعتبرتها صحيفة «لوبوان» بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.
ذكرت الشرطة الفرنسية أن ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس، كما اعتقل 140 آخرون، ونشر آلاف من عناصر الشرطة في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.

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