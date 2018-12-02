الريال يستعيد توازنه ويعبر فالنسيا بهدفين

02 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

استعاد فريق ريال مدريد، السبت، توازنه من جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من إيبار الجولة الماضية.



وتغلب ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.



وفرض الريال سيطرته تمامًا على مجريات اللقاء خلال الشوطين، وكان الأكثر خطورة على مرمى المنافس، ونجح في العودة من جديد إلى أداءه القوي والهجومي.



وأحرز هدفي الريال، الدنماركي دانييل واس لاعب فالنسيا بالخطأ في مرماه ولوكاس فاسكيز في الدقيقتين 8 و83 من زمن المباراة.



وبهذه النتيجة، ارتقى ريال مدريد للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 1 نقطة في المركز الثالث عشر.

