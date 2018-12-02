تصريح جديد من تركي آل الشيخ عن الأهلي .. هذا ما قاله

02 ديسمبر 2018 - 01:06 ص

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية إنه على استعداد لدعم أي فريق مصري بصفته رئيسا للاتحاد العربي الرياضي.



وأضاف "آل الشيخ" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، قائلا: ” النادي الأهلي عزيز عليا وأنا من محبيه، وأتمنى لكل محبيه الخير، لكني أمتلك الآن نادي أهتم به”.

وحول تعثر الأهلي في الفترة الحالية قال آل الشيخ: ” الأهلي يمرض ولا يموت ، فعمره 110 عام ، الحكاية أن الأهلي خسر 3 مباريات”، مضيفا «ليس المارد الأحمر الذي يهتز بـ 3 هزائم وهناك فرق تحتاج إلى عشرات السنوات للحصول على ربع بطولاته”.

أضاف أنه لم يتواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خلال رحلته العلاجي، متمنيا له الشفاء والعودة بكل خير إلى وطنه وأهله.

وأشار المستشار تركي آل الشيخ، أن مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي واتحاد جدة؛ تأجلت بسبب ظروف الأهلي وإدارته، مؤكدا أن التأجيل في صالح الطرفين.