» تعليق ناري من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

02 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

علق أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد فوز القلعة الحمراء على بتروجت ضمن المباراة المؤجلة بالأسبوع التاسع من الدوري الممتاز."تابع التفاصيل"



وكتب "أمير"، في تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت: "أعتقد أن سيد عبد الحفيظ عليه أن يكون تركيزه على فريقه فقط، فربما هو لا يعلم حتى الآن أنه أصبح مديراً للكرة في نادي كبير وليس مقدم فردي لبرنامج ممل غير محدد المدة" .

