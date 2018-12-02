"النقل" تكشف معلومات صادمة عن خسائر السكة الحديد

02 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

أكد الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن السكة الحديد احتفلت هذا العام بمرور 167 عامًا على إنشائها، متابعًا أن هناك قطارات تعمل منذ 45 عامًا في شكل غير مسبوق على مستوى العالم.



وأضاف نائب وزير النقل، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، أن «قلة الإمكانيات جعلتنا نحاول تطوير هذه القطارات لآخر نفس»، مضيفًا أنه جاري تطوير أسطول القطارات القائم.



وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لتطوير 200 عربة؛ لصيانة الهيكل الحديد وعلاج الصدأ وإعادة فرش العربات، معقبًا: «تم اختيار 200 عربة من بتوع الضواحي والناس الغلابة لأنهم أولى».



ولفت إلى أن الوزارة تخطو في مسار آخر وهو شراء عربات وجرارات جديدة، موضحًا أنه تم توقيع عقد لتوريد 100 جرار جديد وصيانة 80 آخر قديم، في سبتمبر 2017، والتعاقد منذ شهر على تصنيع 1300 عربة جديدة، في صفقة غير مسبوقة في تاريخ السكة الحديد.



وكشف نائب وزير النقل في نهاية تصريحه، عن تجاوز خسائر القطاع 60 مليار جنيه، مؤكدًا أنه بحلول شهر يونيو في 2020، ستشعر الناس بالتطور الذي طرأ على السكة الحديد.

