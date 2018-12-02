ماكرون يعقد اجتماعا طارئا الأحد للحكومة الفرنسية

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعًا طارئًا يوم الأحد، للحكومة لبحث الاحتجاجات في البلاد.
وسيعود ماكرون، إلى فرنسا قادمًا من بيونس آيرس، عقب انتهاء أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية.
وكان مخربون قاموا بعمليات عنف كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات الأخيرة، وأغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية في البلاد.

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