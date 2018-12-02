ماكرون يعقد اجتماعا طارئا الأحد للحكومة الفرنسية

02 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعًا طارئًا يوم الأحد، للحكومة لبحث الاحتجاجات في البلاد.



وسيعود ماكرون، إلى فرنسا قادمًا من بيونس آيرس، عقب انتهاء أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية.

