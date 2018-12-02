» أغرب تعليق لـ عمرو أديب عن رفع الدولار الجمركي

02 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تأييده لقرار رفع سعر الدولار الجمركي على العديد من السلع غير الأساسية أو «غير الضرورية»، مشيرا إلى أن «البلد عايزة تقف على رجليها مش عايزة تدلع».



وأوضح "أديب"، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن القرار ربط سعر الدولار الجمركي بسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مقابل 16 جنيها للسلع الضرورية.



وأشار "أديب" إلى أن قائمة السلع غير الضرورية تشمل «الكافيار والجمبري المستورد والخمور والببغاوات»، مضيفًا: «عن حد ما جاب بغبغان غلباوي وبنص لسان، عايز تشرب خمرة ادفع 40 جنيه للدولار وخش النار، يعني تخسر دنيا وآخرة».



وأضاف: «القرار شمل الواردات التي لها مثيل محلي مثل الأحذية والأثاث، الناس اللي بتشتري الجزم بألفين جنيه، لما تبقى بـ2500 مش هتفرق معاك، البلد محتاجة كل قرش»، مشيرا إلى بدء تطبيق القرار اعتبارا من أول ديسمبر.



ولفت "أديب" إلى أن «هناك أولويات في البلد، رغيف العيش يفضل بشلن، التموين يفضل موجود، الدعم على المحروقات والكهربا يفضل موجود، التعليم يفضل مجاني، وفي اللي بعد الأولويات، أنا بقول اللي مقتنع بيه».

