هبة قطب تحذر: "الفياجرا النسائية" تؤدي للوفاة

02 ديسمبر 2018 - 02:05 ص

قال الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أن الموقع الخاص بدواء الجديد الخاص بالسيدات والذي يطلق عليه "الفياجرا النسائية"، هناك العديد من التحذيرات، ومنها أنه ممنوع منعا باتا شرب الخمور أثناء تعاطي الدواء، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة.



وأشارت "قطب" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، مساء السبت، إلى أن هذا العقار يجب تناوله قبل النوم وليس في وقت النهار، حيث يؤدي إلى الخمول وعدم الإنتاج.

