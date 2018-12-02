هبة قطب تحذر: "الفياجرا النسائية" تؤدي للوفاة

قال الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أن الموقع الخاص بدواء الجديد الخاص بالسيدات والذي يطلق عليه "الفياجرا النسائية"، هناك العديد من التحذيرات، ومنها أنه ممنوع منعا باتا شرب الخمور أثناء تعاطي الدواء، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة.
وأشارت "قطب" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، مساء السبت، إلى أن هذا العقار يجب تناوله قبل النوم وليس في وقت النهار، حيث يؤدي إلى الخمول وعدم الإنتاج.
وأضافت "قطب" أنه يجب أخذ العقار لمدة شهرين حتى يؤدي للمفعول المرجو منه، لافتة إلى أن هذا العقار "بيلعب في أنزيمات المخ".
وكشفت "قطب" أن هناك الكثير من السيدات في تجارب الدواء أخذوا دواء وهمي مقابل مجموعة أخرى أخذت العقار، فوجدوا أن من أخذن العقار تحسنت علاقاتهن الزوجية بنسبة 0.5% فقط.