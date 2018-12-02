الأهلي ينهي تعاقده مع صفقتين مدويتين من "الإسماعيلي"

02 ديسمبر 2018 - 06:42 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن انتقال اثنين من أهم لاعبي نادي الإسماعيلي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية .



وقال "زكي" إن مسؤولي النادي الأهلي أنهوا كل التفاصيل المتعلقة بالصفقتين مع اللاعبين فضلًا عن شخص له قوة اتخاذ القرار داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي .



وتابع "زكي" خلال برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على فضائية "LTC" : "الصفقتان المقصودتان هما محمود المتولي ، وباهر المحمدي ، حيث بيتغي الأهلي دعم خط دفاعه الذي يعاني من فترة".



واستدرك: "الأهلي أنهى كل شيء منذ فترة ، وفي حال تأزمت الأمور في الإسماعيلية فسوف ينتقل أحد المدافعين إلى الأهلي في يناير ، ويلحق به زميله في الانتقالات الصيفية ، لكن لا جدال أن الاثنين في الأهلي".



