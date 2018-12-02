  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:24 ص
بحث متقدم
محمد محمود أثناء توقيعه للأهلي

شاهد صورة لنجم الأهلي المنضم حديثًا وهو طفل مع "أبو تريكة"

الإبراشي

الإبراشي يصف فستان رانيا يوسف بوصف صادم وغير متوقع

الأهلي والإسماعيلي

الأهلي ينهي تعاقده مع صفقتين مدويتين من "الإسماعيلي"

هبة قطب

أديب يحرج هبة قطب بتعليق مثير عن الفياجرا النسائية

تركي آل شيخ

رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ عن الأهلي .. هذا ما قاله

شاهد.. سما المصري في الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تصريح صادم لـ"سما المصري" على فستان رانيا يوسف

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

محمد الغيطي

"الغيطي" يدافع عن رانيا يوسف بهذا التصريح المثير

جون سكوت

العثور على قائد البحرية الأمريكية ميتا في البحرين

40 % من المصريين يدمنون هبة قطب

هبة قطب تحذر: "الفياجرا النسائية" تؤدي للوفاة

الإبراشي يصف فستان رانيا يوسف بوصف صادم وغير متوقع

الصفحة الأخيرة

الإبراشي
الإبراشي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ساخر لـ"أديب" على أزمة فستان رانيا يوسف

#

تصريح صادم لـ"سما المصري" على فستان رانيا يوسف

#

داعية يهاجم رانيا يوسف: فين الفن في إنك نازلة من بيتك عريانة؟

#

تعليق مثير للجدل من "ساويرس" على فستان "رانيا يوسف"

وائل الابراشى

رانيا يوسف

شن الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج - "كل يوم" - هجومًا شرسًا على فستان الفنانة رانيا يوسف ، واصفًا إياه بـ"المقزز" و "القبيح".

وأضاف "الإبراشي" خلال برنامجه المذاع على فضائية "ON E T" : "الفستان استغل للإساءة للفنانين الذين نعتبرهم قوة ناعمة لكن البعض يتصيد مشهدًا مثل فستان رانيا يوسف القبيح والمقزز والعجيب ليقول هذا هو الفن".

وتابع: "لابد من الحفاظ على قوتنا الناعمة .. هذا تصرف فردي يسيء لصاحبه ولا يسيء للفن المصري".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يكسر رقمًا عمره 120 سنة إذا سجل هدفا اليوم
» تعرف على الشرط الغريب الذي وضعه نجم وادي دجلة ليوقع للأهلي
» أحمد السعدني يستفز متابعيه بتعليق غريب عن فستان رانيا يوسف
» حسين فهمي: هذه طبيعة علاقتي بأحد فهمي بعد تطليقه لابنتي
» شاهد .. تداول فيديو لعمرو أديب أثناء قيادته "توك توك"
» تعليق ناري من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ
» أغرب تعليق لـ عمرو أديب عن رفع الدولار الجمركي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» مفاجأة صادمة عن أعداد حاملي "الإيدز" في مصر
» تعليق ساخر لـ"أديب" على أزمة فستان رانيا يوسف
» الرئيس الفرنسي: المتظاهرون يريدون الفوضى

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري