» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه

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وكالات- حنان حمدتو

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مصر

وزارة الموارد المائية

وزارة الري

المركز القومى لبحوث المياه

فازت مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، وذلك فى إطار الدور الدولى الذى تلعبه مصر فى مجال إدارة الموارد المائية على كافة المستويات ونتيجة لمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه بتفعيل دور المجتمع الدولى فى مجابهة التحديات المائية التى تواجه العديد من بلدان العالم من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية فى بيان لها إنه تم  تمثيل مصر فى المشاركة بهذه الدورة من وزارة الموارد المائية والري بوفد من المركز القومي لبحوث المياه برئاسة الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز وكل من الدكتور هشام مصطفي نائب رئيس المركز والدكتور طارق السمان مدير معهد صيانة القنوات المائية والدكتور عمرو فضل مدير معهد بحوث المياه الجوفية والذى شارك في انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه يوم الجمعة في إطار الجمعية العمومية الثامنة للمجلس وذلك للتصويت لاختيار مجلس المحافظين الجدد لمدة 3 سنوات في الفترة من 2019 حتي 2021 والمركز ممثلا فى رئيس المركز الذى كان من ضمن المرشحين لعضوية مجلس المحافظين فى المجمع الثاني والخاص بالجهات الحكومية.

وجاءت نتيجة التصويت بفوز المركز القومى لبحوث المياه ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والرى بمقعد لمصر فى المجمع الثاني لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه مما يعد تتويجا للدور المصرى والوزارة بالفوز بمقعد فى أحد المحافل الدولية فى علوم المياه وهو المجلس العالمي للمياه.

وذكرت الوزارة فى بيانها أن المركز ترشح في المجمع الثاني لمجلس المحافظين (هيئات الحكومة والمنظمات التي تدعمها الحكومة) خلال الجمعية العامة الثامنة لمجلس المياه العالمي وكما هو مطلوب بموجب اللائحة الداخلية رقم 3-2-1أ عقد المجلس العالمي للمياه الجمعية العامة الثامنة في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2018 لانتخاب أعضاء مجلس المحافظين الجدد للفترة 2019-2021 وحسب ما يقتضيه النظام الداخلي بموجب اللائحة الداخلية رقم 5-2 كان حساب مقاعد مجلس المحافظين يتم بعد توزيع الأعضاء بين مجمعات المجلس العالمي للمياه في الفترة الثلاثية 2019-2021 وتقدمت 12 منظمة وهيئة دولية للانتخابات علي 7 مقاعد في مجلس المحافظين في المجمع الثاني وكانت النتيجة فوز المركز القومي لبحوث المياه من مصر متقدما علي هيئات دولية من تركيا والهند والمكسيك واليابان وهنجاريا.

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