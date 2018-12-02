لافتات إرشادية لمواطنى الاتحاد الأفريقى بمطار القاهرة

02 ديسمبر 2018 - 10:37 ص

وضعت الإدارة الأمنية داخل مطار القاهرة لافتات خاصة بمواطني دول الاتحاد الأفريقي، وذلك تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص ممر خاص بالجوازات لمواطني دول الاتحاد الأفريقي.

وجاء هذا الأمر حتى يتسنى مرور إجراءات الدخول الخاصة بمواطني الدول الأفريقية، تعبيرًا عن قيم التضامن الأفريقي، والحرص المصري على تعزيز عملية الاندماج مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية في هذا الصدد برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها سلطات الطيران المدني، حيث حرصت السلطات المصرية على تقديم تلك التسهيلات إيذانًا ببدء سلسلة من الاجتماعات الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر 2018، فضلاً عن بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في فبراير 2019.