  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
الإعلامي خيري حسن

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

ليفربول

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

مجلس الدولة

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

هجوم

هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية

ال شيخ

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول ترشح مبارك ومرسي للرئاسة

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

تجنيد إجباري للفتيات

تجنيد إجباري للفتيات

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

المالية: "تبغ" الشرقية للدخان يستمر بسعر 16 جنيهًا للدولار

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية تثبت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر عند 16 جنيهًا

#

4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

#

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار عند 16 جنيهًا

#

"المالية": استمرار تثبيت سعر الدولار خلال شهر يوليو عند 16 جنيهًا

أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم "الأحد" أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا للدولار ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشرقية للدخان فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

وأكد البيان أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أي خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجًا تامًا سوف تظل بسعر 16 جنيهًا للدولار.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع
» شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة
» «الحكام» ترفض الهجوم على قضاة الملاعب
» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» النقل تزف بشري سارة للمواطنين
» بسبب بكائه.. أب يقتل طفله الرضيع
» الليلة.. على ماهر يقود أول مران لـ "إنبي"
» مقتل 37 مسلحًا فى انفجار سيارة مدرعة محملة بالمتفجرات
» التراس: الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة
» بوتين: سيارتي أثارت اهتمام زعماء عرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري