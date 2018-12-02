مستقبل وطن: رفع سعر الدولار على السلع الاستفزازية قرار صائب

02 ديسمبر 2018 - 10:49 ص

في استجابة سريعة للمبادرة التي أطلقها محمد قناوى القيادى بحزب مستقبل والباحث الاقتصادى، منذ شهر وتبناها حزب مستقبل وطن قام وزير المالية بخطوة تتمثل في مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي وذلك عند تقدير قيمة الجمارك علي السلع الترفيهية أو الأقل أهميه لتصل قيمة الدولار الجمركي لتلك السلع إلي 18جنيها، بينما جري تثبيت سعر الدولار الجمركي عند حساب الجمارك علي السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج عند 16 جنيها.

وقد أشاد قناوي بتحرك وزير المالية، مؤكدًا أنها خطوة يجب أن يتلوها عدة خطوات تتمحور حول دعم الشباب لتمكينهم من تصنيع بعض تلك السلع محليًا وأن يكون ذلك الدعم ماديًا بقروض ميسرة وفنيًا بتوفير دراسات الجدوي لتلك الصناعات والمساعدة في تسويقها وتوفير أدوات الإنتاج المصنوعة محليًا أو المستوردة معفاة من الجمارك والضرائب، بل وحتى المساعدة علي تسويق تلك السلع خارج مصر بالتعاون مع سفاراتنا في الخارج والممثلين التجاريين بتلك السفارات.

وأضاف قناوي أنه قد آن الأوان أن نثق في أن سواعد وعقول شبابنا قادرة علي تحويل الدفة وقلب الموازين وتحقيق النجاح تلو النجاح ونعد ببدء تنفيذ نماذج أولية لتلك المشروعات في الدوائر التي ينتمي إليها بوسط الصعيد وعلى الأخص محافظة أسيوط والتي كلف بمتابعتها من حزب مستقبل وطن خلال لقائه بقيادات الحزب الأيام الماضية.