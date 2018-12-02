  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
الإعلامي خيري حسن

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

ليفربول

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

مجلس الدولة

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

هجوم

هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية

ال شيخ

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول ترشح مبارك ومرسي للرئاسة

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

تجنيد إجباري للفتيات

تجنيد إجباري للفتيات

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

"المحافظين" يتضامن مع الصحفي "مارك هيل" ويدين اتهام بيانه بالعنصرية

آخر الأخبار

الصحفي "مارك ليمونت هيل"
الصحفي "مارك ليمونت هيل"

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«المحافظين» يتضامن مع الشعب الفلسطيني في يومه العالمي

#

"المحافظين" يستقبل قيادات أمانة العدوة لتوضيح رؤية الحزب

#

3 ملفات في انتظار المحافظين الجدد

#

زيادة أسعار تعريفة ركوب المواصلات

أعلن حزب المحافظين، عن تضامنه مع الصحفي "مارك ليمونت هيل"، إثر فصلة من شبكة cnn والهجوم الموجه له واتهامه بـ"معاداة السامية" بعد إلقائه كلمة خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث فيها عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، مطالبًا بالتضامن والوقوف معهم.

كما يدين حزب المحافظين اتهام "هيل" بالعنصرية، بعد قوله خلال بيانه "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، مشيرًا إلى أن كلمته جاءت معادية للظلم واغتصاب أراضي الغير وينحاز للحق والحريّة، ولا يحمل بين سطوره أي معنى للعنصرية.

ويؤكد المحافظين أنه على المهاجرين الصهاينة أن يعلموا أن الشعب العربي لن يقبل بالانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني، ويرفض التطبيع حتى يعود حق الشعب الفلسطيني كامل ويعود اللاجئون الفلسطينيون إلى أراضيهم المنتزعة منهم غصبًا، ويتم دفع كل التعويضات لهم وللدولة الفلسطينية عن الأضرار التي سببوها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع
» شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة
» «الحكام» ترفض الهجوم على قضاة الملاعب
» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» النقل تزف بشري سارة للمواطنين
» بسبب بكائه.. أب يقتل طفله الرضيع
» الليلة.. على ماهر يقود أول مران لـ "إنبي"
» مقتل 37 مسلحًا فى انفجار سيارة مدرعة محملة بالمتفجرات
» التراس: الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة
» بوتين: سيارتي أثارت اهتمام زعماء عرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري