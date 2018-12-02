"المحافظين" يتضامن مع الصحفي "مارك هيل" ويدين اتهام بيانه بالعنصرية

02 ديسمبر 2018 - 10:53 ص

أعلن حزب المحافظين، عن تضامنه مع الصحفي "مارك ليمونت هيل"، إثر فصلة من شبكة cnn والهجوم الموجه له واتهامه بـ"معاداة السامية" بعد إلقائه كلمة خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث فيها عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، مطالبًا بالتضامن والوقوف معهم.

كما يدين حزب المحافظين اتهام "هيل" بالعنصرية، بعد قوله خلال بيانه "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، مشيرًا إلى أن كلمته جاءت معادية للظلم واغتصاب أراضي الغير وينحاز للحق والحريّة، ولا يحمل بين سطوره أي معنى للعنصرية.

ويؤكد المحافظين أنه على المهاجرين الصهاينة أن يعلموا أن الشعب العربي لن يقبل بالانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني، ويرفض التطبيع حتى يعود حق الشعب الفلسطيني كامل ويعود اللاجئون الفلسطينيون إلى أراضيهم المنتزعة منهم غصبًا، ويتم دفع كل التعويضات لهم وللدولة الفلسطينية عن الأضرار التي سببوها.