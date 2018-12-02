"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

02 ديسمبر 2018 - 10:57 ص

رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الإداري اليوم الأحد، برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك التي تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان رئيس الزمالك أقام دعوى رقم 9396 لسنة 73 قضائية، بحل مجلس اللجنة الأولمبية، لأنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره.

كانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك عامين، ورفع دعوى في مركز التسوية لإسقاط عضويته، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان بالتدخل بسبب حماية رئيس الزمالك في حصانته، كما أشار بيان الأولمبية، بالإضافة إلى تحذير رئيس الزمالك من حضور لقاءات فريقه تنفيذا للإيقاف، وإلا سيتعرض النادي لخصم نقاط اللقاء واعتباره مهزومًا.