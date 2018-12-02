  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الإعلامي خيري حسن

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

ليفربول

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

مجلس الدولة

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

هجوم

هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية

ال شيخ

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول ترشح مبارك ومرسي للرئاسة

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

تجنيد إجباري للفتيات

تجنيد إجباري للفتيات

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

«الصحفيين» تقرر منع نشر اسم وصورة رئيس الزمالك

#

رئيس نادي الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع "برزنتيشن"

#

بيان ناري من "عباس" بشأن "مرتضى" وجماهير الزمالك

#

ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

رفضت محكمة  القضاء الإداري، بمجلس الإداري اليوم الأحد، برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك التي تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان رئيس الزمالك أقام دعوى رقم 9396 لسنة 73 قضائية، بحل مجلس اللجنة الأولمبية، لأنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره.

كانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك عامين، ورفع دعوى في مركز التسوية لإسقاط عضويته، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان بالتدخل بسبب حماية رئيس الزمالك في حصانته، كما أشار بيان الأولمبية، بالإضافة إلى تحذير رئيس الزمالك من حضور لقاءات فريقه تنفيذا للإيقاف، وإلا سيتعرض النادي لخصم نقاط اللقاء واعتباره مهزومًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع
» شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة
» «الحكام» ترفض الهجوم على قضاة الملاعب
» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» النقل تزف بشري سارة للمواطنين
» بسبب بكائه.. أب يقتل طفله الرضيع
» الليلة.. على ماهر يقود أول مران لـ "إنبي"
» مقتل 37 مسلحًا فى انفجار سيارة مدرعة محملة بالمتفجرات
» التراس: الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة
» بوتين: سيارتي أثارت اهتمام زعماء عرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري