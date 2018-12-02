» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع

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حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 6 يناير المقبل لمحاكمة وليد شرابي رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية لاتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد فؤاد أبو حسن وجائر السعيد الجزار.

كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفًا و827 جنيهًا وهى الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال التحريات التي قامت بها الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته في 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة.

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