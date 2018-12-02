  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
الإعلامي خيري حسن

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

ليفربول

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

مجلس الدولة

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

هجوم

هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية

ال شيخ

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول ترشح مبارك ومرسي للرئاسة

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

تجنيد إجباري للفتيات

تجنيد إجباري للفتيات

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

آخر الأخبار

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته
حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة

#

مقتل مسن على يد عاطل بالحوامدية

#

هجوم صاروخى يستهدف مطار معيتيقة بليبيا

#

عامل أمام المحكمة: "زوجتى جبارة"

خامنئي

السرطان

تدهور

حراسة مشددة

صحته

قالت مصادر إيرانية إن صحة المرشد الأعلى علي خامنئي (78 عامًا) تدهورت عقب اجتماعه الأربعاء الماضي مع قادة سلاح البحرية في الجيش الإيراني.

ونقل موقع "أمد نيوز" الإيراني أمس، عن مصادر في مكتب خامنئي: إن الوضع الصحي للمرشد الأعلى تدهور بشكل سريع منذ يوم الأربعاء الماضي، ما دفعه إلى إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة الخميس".

وأضافت أن قوات الحرس الثوري والاستخبارات بدأت تنتشر في محيط مكتب خامنئي ومنزله في شارع الجمهورية شرقي العاصمة طهران، حيث يحظر الطيران فوق المنطقة المعروفة بالفارسية بـ"بيت رهبري"، أي مكتب القيادة.

كما أشارت إلى أن جميع القوات العسكرية والأمنية في حالة تأهب لأي طارئ قد يحدث في حال إعلان وفاة المرشد خامنئي، لافتة إلى أن موجة من القلق تسود بين أبناء علي خامنئي والقيادة العامة في مكتب المرشد، الذي يعاني منذ سنوات من السرطان، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى، ما دفعه في مطلع أغسطس 2014 لإجراء جراحة، وصفت بالناجحة في حينها، لمعاجلة سرطان البروستاتا في إحدى مستشفيات طهران.

بينما أفادت مصادر طبية في أبريل 2017، أن العلاج الذي يقدّم للمرشد علي خامنئي ضد السرطان أصبح غير نافع، وأن جسده لم يعد يستجيب لعلاج سرطان البروستاتا، بعدما فشلت الكوادر الطبية في الحدّ من انتشار السرطان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع
» شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة
» «الحكام» ترفض الهجوم على قضاة الملاعب
» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» النقل تزف بشري سارة للمواطنين
» بسبب بكائه.. أب يقتل طفله الرضيع
» الليلة.. على ماهر يقود أول مران لـ "إنبي"
» مقتل 37 مسلحًا فى انفجار سيارة مدرعة محملة بالمتفجرات
» التراس: الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة
» بوتين: سيارتي أثارت اهتمام زعماء عرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري