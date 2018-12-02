حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

02 ديسمبر 2018 - 11:03 ص

قالت مصادر إيرانية إن صحة المرشد الأعلى علي خامنئي (78 عامًا) تدهورت عقب اجتماعه الأربعاء الماضي مع قادة سلاح البحرية في الجيش الإيراني.

ونقل موقع "أمد نيوز" الإيراني أمس، عن مصادر في مكتب خامنئي: إن الوضع الصحي للمرشد الأعلى تدهور بشكل سريع منذ يوم الأربعاء الماضي، ما دفعه إلى إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة الخميس".

وأضافت أن قوات الحرس الثوري والاستخبارات بدأت تنتشر في محيط مكتب خامنئي ومنزله في شارع الجمهورية شرقي العاصمة طهران، حيث يحظر الطيران فوق المنطقة المعروفة بالفارسية بـ"بيت رهبري"، أي مكتب القيادة.

كما أشارت إلى أن جميع القوات العسكرية والأمنية في حالة تأهب لأي طارئ قد يحدث في حال إعلان وفاة المرشد خامنئي، لافتة إلى أن موجة من القلق تسود بين أبناء علي خامنئي والقيادة العامة في مكتب المرشد، الذي يعاني منذ سنوات من السرطان، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى، ما دفعه في مطلع أغسطس 2014 لإجراء جراحة، وصفت بالناجحة في حينها، لمعاجلة سرطان البروستاتا في إحدى مستشفيات طهران.

بينما أفادت مصادر طبية في أبريل 2017، أن العلاج الذي يقدّم للمرشد علي خامنئي ضد السرطان أصبح غير نافع، وأن جسده لم يعد يستجيب لعلاج سرطان البروستاتا، بعدما فشلت الكوادر الطبية في الحدّ من انتشار السرطان.