موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

02 ديسمبر 2018 - 11:09 ص

تنطلق في تمام السادسة والربع من مساء اليوم الأحد مباراة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة، مع نظيره "إيفرتون" على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول يستضيف إيفرتون فى الدوري الإنجليزي ويتطلع ليفربول لتضميد جراحه بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ليواجه خطر الخروج من المسابقة قبل مواجهة نابولي الايطالي على ملعب "آنفيلد" في الجولة السادسة والأخيرة.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاستعادة بريقه فى المواجهات الحاسمة مع ليفربول، الذى يستضيف إيفرتون.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات من بعض جماهير ليفربول بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التسجيل خلال المواجهات الكبرى لناديه بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، فيما يكتفي بالتألق وإحراز الأهداف أمام الأندية المتوسطة.

ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل أمام ليستر سيتي وتوتنهام وتشيلسى ومانشستر سيتى وأرسنال فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، كما غاب عن التسجيل فى مباراتى باريس سان جيرمان الفرنسى بجانب لقاء نابولي الإيطالى في دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من نجاح محمد صلاح فى تسجيل 7 أهداف بمسابقة الدوري الإنجليزى إلى أن تلك الأهداف جاءت أمام وستهام يونايتد وبرايتون وساوثهامتون وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتي وفولهام وواتفورد، وهى أندية تعانى من ضعف الأداء الدفاعى وتحتل مراكز متأخرة فى جدول ترتيب "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

وسيكون محمد صلاح مطالباً بالرد على تلك الانتقادات وذلك بالتسجيل في شباك إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، أحد أصعب المواجهات التي تنتظر ليفربول في مشواره نحو الحصول على لقب الدورى الإنجليزى الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990.