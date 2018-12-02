  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
الإعلامي خيري حسن

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

ليفربول

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

مجلس الدولة

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

هجوم

هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية

ال شيخ

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول ترشح مبارك ومرسي للرئاسة

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

تجنيد إجباري للفتيات

تجنيد إجباري للفتيات

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

الرياضة

ليفربول
ليفربول

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

صلاح يكسر رقمًا عمره 120 سنة إذا سجل هدفا اليوم

#

مفاجأة.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول أمام واتفورد

#

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

#

محمد صلاح يعلق على مرض «الخطيب» بكلمات مؤثرة

تنطلق في تمام السادسة والربع من مساء اليوم الأحد مباراة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة، مع نظيره "إيفرتون" على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول يستضيف إيفرتون فى الدوري الإنجليزي ويتطلع ليفربول لتضميد جراحه بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ليواجه خطر الخروج من المسابقة قبل مواجهة نابولي الايطالي على ملعب "آنفيلد" في الجولة السادسة والأخيرة.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاستعادة بريقه فى المواجهات الحاسمة مع ليفربول، الذى يستضيف إيفرتون.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات من بعض جماهير ليفربول بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التسجيل خلال المواجهات الكبرى لناديه بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، فيما يكتفي بالتألق وإحراز الأهداف أمام الأندية المتوسطة.

ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل أمام ليستر سيتي وتوتنهام وتشيلسى ومانشستر سيتى وأرسنال فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، كما غاب عن التسجيل فى مباراتى باريس سان جيرمان الفرنسى بجانب لقاء نابولي الإيطالى في دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من نجاح محمد صلاح فى تسجيل 7 أهداف بمسابقة الدوري الإنجليزى إلى أن تلك الأهداف جاءت أمام وستهام يونايتد وبرايتون وساوثهامتون وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتي وفولهام وواتفورد، وهى أندية تعانى من ضعف الأداء الدفاعى وتحتل مراكز متأخرة فى جدول ترتيب "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

وسيكون محمد صلاح مطالباً بالرد على تلك الانتقادات وذلك بالتسجيل في شباك إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، أحد أصعب المواجهات التي تنتظر ليفربول في مشواره نحو الحصول على لقب الدورى الإنجليزى الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع
» شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة
» «الحكام» ترفض الهجوم على قضاة الملاعب
» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» النقل تزف بشري سارة للمواطنين
» بسبب بكائه.. أب يقتل طفله الرضيع
» الليلة.. على ماهر يقود أول مران لـ "إنبي"
» مقتل 37 مسلحًا فى انفجار سيارة مدرعة محملة بالمتفجرات
» التراس: الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة
» بوتين: سيارتي أثارت اهتمام زعماء عرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري