لمرورها بضايقة مالية.. انتحار سيدة أمام منزلها بطنطا

02 ديسمبر 2018 - 11:15 ص

أقدمت ربة منزل على الانتحار أمام مسكنها بشارع سعد الله التابع لدائرة قسم ثان طنطا، للتخلص من حياتها بسبب مرورها بضائقة مالية.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية يفيد بالعثور على ربة منزل بدائرة ثان طنطا جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أنها ربة منزل تدعى "هالة "- 30 عامًا- وكانت تعانى من ظروف نفسية سيئة لخلافات زوجية بينها وبين زوجها بسبب مبالغ مالية، أدت للتخلص من حياتها بإقامة مشنقة بواسطة إيشارب حريمي ولقيت مصرعها في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.