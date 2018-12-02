تغيب مبارك عن "اقتحام السجون"

02 ديسمبر 2018 - 01:23 م

تغيب الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحضور إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لسماع شهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مرسى وعددًا من قيادات الإخوان باقتحام الحدود الشرقية.

وفي بداية الجلسة، أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، والمدعي بالحق المدني، وتبين عدم حضور الشاهد محمد حسني مبارك إلى الجلسة.

وقال ممثل النيابة العامة، إنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، تمت مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدني ولم يعد عسكري.

ويمثل قرار محكمة الجنايات، باستدعاء مبارك، منعطفا مهما فى القضية، خاصة بعد أن سبقه قرار بضم أوراق محاكمة القرن للقضية وأيضا سماع المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن، ثم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، اللذين اتهما جماعة الإخوان بـ«التخطيط لإسقاط النظام بالتعاون مع حركة حماس التى تسلل عناصرها إلى داخل البلاد عبر الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة»، ولم يسبق أن أدلى أيهما بشهادته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي التي أصدرت حكمها الأول في القضية الذي ألغته محكمة النقض.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.