استبعاد دعوى بطلان عمومية نادي قضاة مجلس الدولة

02 ديسمبر 2018 - 01:28 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، استبعاد دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، من رول الجلسة لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وطالبت بوقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة.